Nach der Forststraße in Zeitz wurde auch in den Häusern Gärtnerstraße 24 bis 34 der Gashahn abgedreht. Sie haben denselben Eigentümer und Verwalter, wie die Betroffenen in der Forststraße. Was dazu bisher bekannt ist.

Noch mehr Betroffene in Zeitz: Auch in der Gärtnerstraße wurde der Gaszähler abgebaut - was bekannt ist

Zeitz/MZ. - „Wir sind auch betroffen!“ Gleich mehrfach fällt dieser Satz am Telefon und in E-Mails, die am Dienstag die MZ erreichen: Auch in der Gärtnerstraße in Zeitz wurde Mietern der Gashahn abgedreht. In Häusern, die von der Vivet Immobilien GmbH Gera verwaltet werden.