Mieter in der Zeitzer Forststraße stehen ohne Vorwarnung ohne Warmwasser da, weil ihre Zahlungen nie bei den Stadtwerken Halle ankamen. Wie die Situation ist und was der Verwalter sagt.

Plötzlich Gashahn abgedreht: Mieter fragen, wo ihr Geld ist - Was Wohnungsverwalter Vivet dazu sagt

Schock für Mieter in Zeitzer Forststraße

Zeitz/MZ. - Sie meldeten sich am Montag beim Mieterverein und bei der MZ: Zeitzer Mieter stehen seit Donnerstagabend auf einmal ohne warmes Wasser da. Ohne Vorwarnung. Es betrifft rund 70 Wohnungen allein in der Forststraße 6 bis 30 in Zeitz.