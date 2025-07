Zeitz/MZ. - „Ich wünsche mir eine Erdbestattung in einem schönen Sarg“, sagt Jan Müller. Dass der 39-Jährige so klare Vorstellungen hat, liegt an seinem Beruf. Er ist Bestatter und seit 14 Jahren Geschäftsführer der Comitari Bestattungen Ilona Müller. Vor 25 Jahren – also am 1. Juli 2000 – gründete seine Mutter das Unternehmen in der Geußnitzer Straße. Nur vier Jahre später starb Ilona Müller in Folge eines Gewaltanschlages. Der Name und das Familienunternehmen leben weiter.

