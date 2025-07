SLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Ein Findling mit Geschichte am Hegerbad in Calbe, eine Straße in Alsleben ist nicht pünktlich fertig geworden, Staßfurt freut sich auf jede Menge Majestäten: Im Ticker von Mittwoch, 16. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.