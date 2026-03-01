Gabriele und Jochen Scheffler haben den Umzug nie bereut. Für ihr Engagement in der Stolberger Kirche erhalten sie den Blumenstrauß der Woche.

Vom Westerwald nach Breitenstein: Warum die Schefflers ihre neue Heimat lieben

Gabriele und Jochen Scheffler aus Breitenstein erhalten den Blumenstrauß der Woche, den Meinhardt Blumen zur Verfügung gestellt hat.

Breitenstein/MZ. - Was für ein Glück! Das sagen Gabriele und Scheffler aus Breitenstein, weil sie vor zwölf Jahren aus dem Westerwald in den Südharz gezogen sind. Und das findet auch Stolbergs evangelischer Pfarrer Jörg Thoms, denn Jochen Scheffler engagiert sich seit nunmehr acht Jahren für die Stolberger Martinikirche. Deshalb hat Thoms vorgeschlagen, den 80-jährigen Breitensteiner mit dem Blumenstrauß der Woche zu ehren.