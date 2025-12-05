Stadion des SV Braunsbedra Sanierungsbedarf von mehr als einer halben Million Euro - Gibt Stadtrat Geld frei?

Im Stadion Braunsbedra ist unter anderem die Laufbahn in die Jahre gekommen. Die Stadt könnte sich für die Sanierung um Fördermittel aus einem Programm des Bundes bemühen. Doch sie müsste immer noch einen hohen Eigenanteil zahlen. Worüber es gerade Diskussionen im Stadtrat gibt.