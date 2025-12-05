weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Stadion des SV Braunsbedra: Sanierungsbedarf von mehr als einer halben Million Euro - Gibt Stadtrat Geld frei?

Eil:
Dramatische Szenen in Neustadt: Mädchen stürzt aus Hochhaus – Schwerste Verletzungen
Dramatische Szenen in Neustadt: Mädchen stürzt aus Hochhaus – Schwerste Verletzungen

Stadion des SV Braunsbedra Sanierungsbedarf von mehr als einer halben Million Euro - Gibt Stadtrat Geld frei?

Im Stadion Braunsbedra ist unter anderem die Laufbahn in die Jahre gekommen. Die Stadt könnte sich für die Sanierung um Fördermittel aus einem Programm des Bundes bemühen. Doch sie müsste immer noch einen hohen Eigenanteil zahlen. Worüber es gerade Diskussionen im Stadtrat gibt.

Von Diana Dünschel 05.12.2025, 12:00
Die Laufbahn im Stadion Braunsbedra ist sanierungsbedürftig.
Die Laufbahn im Stadion Braunsbedra ist sanierungsbedürftig. (Foto: Diana Dünschel)

Braunsbedra/MZ. - Laufbahn sowie Weit- und Hochsprunganlage im Stadion Braunsbedra sind sanierungsbedürftig. Die Kosten werden auf 515.000 Euro geschätzt. Das teilte der SV Braunsbedra der Stadt mit, nachdem er drei Angebote eingeholt hatte. Der Verein bat um Unterstützung.