Die jungen Alligatoren vom HC Aschersleben II wollen den Tabellenkeller in der Verbandsliga verlassen. Das Trainerteam schaut zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.

Der HC Aschersleben II um die Trainer Andreas Stops und Volker Wartmann kämpft in der Handball-Verbandsliga Süd um den Klassenerhalt.

Aschersleben/MZ - Schon im Vorfeld dieser Saison prophezeite Trainer Andreas Stops eine schwierige Spielzeit – die jungen Handballer vom HC Aschersleben II stecken momentan im Abstiegskampf. Der Klassenerhalt in der Verbandsliga Süd erweist sich als eine harte Aufgabe für die Einestädter. Es bewahrheitet sich die Aussage, dass eine zweite Saison meist schwerer ist als die erste.