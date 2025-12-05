Eil:
Handball Verbandsliga Süd Reserve des HC Aschersleben will Zähler für Klassenerhalt sammeln
Die jungen Alligatoren vom HC Aschersleben II wollen den Tabellenkeller in der Verbandsliga verlassen. Das Trainerteam schaut zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.
Aschersleben/MZ - Schon im Vorfeld dieser Saison prophezeite Trainer Andreas Stops eine schwierige Spielzeit – die jungen Handballer vom HC Aschersleben II stecken momentan im Abstiegskampf. Der Klassenerhalt in der Verbandsliga Süd erweist sich als eine harte Aufgabe für die Einestädter. Es bewahrheitet sich die Aussage, dass eine zweite Saison meist schwerer ist als die erste.