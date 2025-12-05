Dessau/MZ. - Die Dessauer Stadtwerke haben im so genannten „Belebungsbecken 2“ der Dessauer Kläranlage die Belüftungselemente ausgetauscht. Das hat das Unternehmen auf Facebook gemeldet. Im Belebungsbecken werde das Abwasser durch biologische Prozesse gereinigt- durch Bakterien. Damit diese gut arbeiten können, benötigen diese eine gute Sauerstoffzufuhr, weshalb das Wasser immer intensiv gelüftet wird. Mit den neuen Belüftungselementen ist das nun wieder besser möglich.

In der Dessauer Kläranlage in Ziebigk werden pro Jahr mehr als fünf Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt, bevor es wieder in den natürlichen Kreislauf gelangt. Der dafür benötigte Strom wird durch ein eigenes Blockheizkraftwerk erzeugt. Noch vor zehn Jahren benötigte die Anlage jährlich etwa 3,8 Millionen Kilowattstunden elektrische Energie. Heute liegt der Strombedarf bei nur noch rund 2,5 Millionen Kilowattstunden, wovon zwei Millionen mit dem neuen Blockheizkraftwerk selbst erzeugt werden.