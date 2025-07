Zum 100. Geburtstag von Erfolgstrainer Harry Kaßler und dem 65. Jahrestag des DDR-Meister-Jubiläums kamen am Mittwoch an der Sporthalle in Frankleben der Friesen-Vize Michael Hofmann (v.l.), Friesenchef Thomas Wasner, die 1960er DDR-Meister Volker Rauchfuß, Karl-Heinz Vergin und Klaus Hensel, Franklebens Ortsbürgermeister Günter Küster sowie Friesen-Ehrenmitglied Jürgen Pohle zusammen.

(Foto: Anke Losack)