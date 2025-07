Alte Regeln, harte Kritik und politische Bremsen: Der Freizeitpark in Spickendorf erfreut sich eigentlich großer Beliebtheit, kämpft aber derzeit mit vielen Problemen. Eine Petition will helfen.

Die Outdoor-Wasserrutschen fallen in diesem Jahr weg. Als kleine Alternative hat Betreiber Bodo Leonhardt etwas Wasserspaß in die Halle geholt.

Spickendorf/MZ. - Bekannt ist er vor allem für seine großen, aufblasbaren Rutschen, bei denen zuletzt auch Wasserrutschen dazukamen – der Freizeitpark in Landsberg. Doch in diesem Sommer bleibt vieles still. Das beliebte Ausflugsziel bietet nur noch ein eingeschränktes Programm und es steht die Frage im Raum, ob dem Park in Spickendorf das Aus bevorsteht.