Über 40 Jahre lang und noch als Rentner haben Andreas und Cornelia Hermann ihre Bäckerei in Langenbogen bei Halle betrieben. Aber jetzt ist Schluss mit der Bäckerei Zörner, die es zuvor 175 Jahre lang gegeben hatte. Nun aufzuhören, fällt den beiden alles andere als leicht.

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 02.01.2026, 19:26
Nach 175 Jahren als Familienbetrieb haben Andreas und Cornelia Hermann die Bäckerei Zörner in Langenbogen jetzt geschlossen.
Nach 175 Jahren als Familienbetrieb haben Andreas und Cornelia Hermann die Bäckerei Zörner in Langenbogen jetzt geschlossen. (Foto: Denny Kleindienst)

Langenbogen (Teutschenthal)/MZ. - Der wunderbare Duft eines ostigen Bäckerladens erfüllt das Geschäft. Dabei sind die Auslagen leer an diesem Freitag, 2. Januar. Kein einziges Brot liegt im Regal, kein Brötchen im Korb, nicht ein Stückchen Kuchen hinter der Glasscheibe.