Tradition in Teutschenthal endet Nach 175 Jahren in Familienhand: Bäckerei Zörner in Langenbogen hat zum Jahresbeginn geschlossen

Über 40 Jahre lang und noch als Rentner haben Andreas und Cornelia Hermann ihre Bäckerei in Langenbogen bei Halle betrieben. Aber jetzt ist Schluss mit der Bäckerei Zörner, die es zuvor 175 Jahre lang gegeben hatte. Nun aufzuhören, fällt den beiden alles andere als leicht.