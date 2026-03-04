Seit 2021 kümmern sich der Tierschutzverein Zörbig und die Rehkitzretter Anhalt-Bitterfeld um den Wild-Nachwuchs. Vorsaison-Höhepunkt ist die „Proberehkitzrettung“ in Löberitz Ende März.

Trockenübung in Löberitz - Wie sich ein Verein auf die neue Saison der Rehkitzrettung vorbereitet

Zur „Proberehkitzrettung“ treffen sich Aktive mit potentiellen Mitstreitern auf einem Feld in Löberitz, diesmal am 29.März.

Zörbig/MZ. - Eins ist schon mal so sicher wie die Paarungszeit im Sommer: So spät wie am 29. März wird das Team der Rehkitzretter Anhalt-Bitterfeld die ganze kommende Saison nicht mehr auf Suche gehen. An diesem Tag ist in Löberitz ab 14 Uhr erst mal nur Zuschauen, Zuhören und Zupacken angesagt. „Proberehkitzrettung“ heißt die Veranstaltung des Tierschutzvereins Zörbig passend.