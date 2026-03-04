Großeinsatz der Polizei Razzia im Rotlicht-Milieu: Dieser bekannte Club in Halle ist im Visier

In Halle wie auch in anderen Städten läuft am Mittwochmorgen erneut eine Razzia im Zusammenhang mit dem Verdacht des Einschleusens von Ausländern und der gewerbsmäßigen illegalen Prostitution. Erneut sind die Einsatzkräfte im Rotlichtmilieu der Stadt unterwegs. Welcher bekannte Club unter anderem durchsucht wird.