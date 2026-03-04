Bei einem Unfall in der Bitterfelder Innenstadt sind am Dienstag zwei Jugendliche leicht verletzt worden.

Unfall in der Bismarckstraße in Bitterfeld - 17-Jährige fährt mit Mopedauto auf einen Skoda auf

Bitterfeld/MZ. - Bei einem Auffahrunfall in der Bitterfelder Bismarckstraße sind am Dienstag, 3. März, zwei Jugendliche leicht verletzt worden. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld auf MZ-Anfrage mitgeteilt.

Eine 45-jährige Skoda-Fahrerin hatte gegen 16.30 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Halle befahren, als vor ihr der Verkehr stockte und sie anhalten musste. Dies bemerkte eine hinter ihr fahrende 17 Jahre alte Lenkerin eines sogenannten „Mopedautos“ nicht rechtzeitig und fuhr auf.

Sowohl die Jugendliche selbst als auch ihre gleichaltrige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Mopedauto beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der Schaden am Skoda liegt bei rund 3.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.