Auf der gesamten Ziebigker Straße darf seit Montag nur noch höchstens 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Für Anwohner endet mit dieser Maßnahme ein jahrzehntelanger Kampf.

Sogar ADAC begrüßt Maßnahme - Schluss mit Tempo 50 in der Ziebigker Straße

Für die gesamte Ziebigker Straße gilt seit Montag Tempo 30.

Dessau-Roßlau/MZ. - Auf der etwa einen Kilometer langen Ziebigker Straße in Dessau-Siedlung finden sich seit Montag neun neue Straßenschilder. Alle weisen Autofahrer darauf hin, dass ab sofort nur noch 30 statt der früheren 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden darf.