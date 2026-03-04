Verkehr in Dessau-Roßlau Sogar ADAC begrüßt Maßnahme - Schluss mit Tempo 50 in der Ziebigker Straße
Auf der gesamten Ziebigker Straße darf seit Montag nur noch höchstens 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Für Anwohner endet mit dieser Maßnahme ein jahrzehntelanger Kampf.
04.03.2026, 11:00
Dessau-Roßlau/MZ. - Auf der etwa einen Kilometer langen Ziebigker Straße in Dessau-Siedlung finden sich seit Montag neun neue Straßenschilder. Alle weisen Autofahrer darauf hin, dass ab sofort nur noch 30 statt der früheren 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden darf.