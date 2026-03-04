Wurde ein Gast in einer Ascherslebener Bar mit einem Baseballschläger vertrieben? Die Frage soll am Amtsgericht geklärt werden. Warum das nicht so einfach ist.

Mit Hilfe eines Baseballschlägers wollte ein Ascherslebener in einer Bar sein Hausrecht durchsetzen. Es kam zur Anklage.

Aschersleben/MZ - Ein 41-jähriger Mann, der im November 2024 das Hausrecht in einem Rauchsalon in Aschersleben mit etwas mehr Nachdruck als üblich ausüben wollte, sollte sich vor dem Amtsgericht in Aschersleben verantworten. Mit einem Baseballschläger soll der Beschuldigte den Zeugen aus den Räumen „herauskomplimentiert haben, weil der sich trotz des Hausverbotes in den Räumlichkeiten aufgehalten hatte“, nennt Strafrichter Christian Häntschel den Hintergrund.