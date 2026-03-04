Eine 35-jährige Frau hat in Dessau ein so genanntes Auto-Abo abgeschlossen - und seit Dezember nicht mehr bezahlt.

Autovermietung zeigt in Dessau Unterschlagung an - Frau ist mit 63.000-Euro-Auto verschwunden

Dessau/MZ. - Ein Mitarbeiter einer Autovermietung hat am Dienstag, 3. März, eine Strafanzeige wegen Unterschlagung im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Nach seinen Angaben hatte eine 35-jährige Frau im Jahr 2025 bei der Autovermietung ein Autoabonnement abgeschlossen, das sich monatlich verlängert. Dieses Abonnement berechtigt, während der Laufzeit einen Mietwagen zu nutzen. Der letzte gezahlte Monatsbeitrag umfasste eine Nutzung bis zum 17. Dezember.

Da danach keine weiteren Zahlungen eingingen, forderte die Autovermietung das Fahrzeug zurück und kündigte das Abonnement. Bis zum Tag der Anzeige erfolgte jedoch keine Rückgabe. Das Auto hat einen Wert von knapp 63.000 Euro.