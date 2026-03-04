Zu einer folgenreichen verbalen Auseinandersetzung ist es am Montag in Zscherndorf gekommen.

Nach den Angaben der Polizei hatte ein 24-Jähriger seinen Wagen in der Delitzscher Straße auf dem dortigen Gehweg abgestellt. Auf diesem ist das Parken laut Beschilderung und Polizei gestattet. Am frühen Dienstagmorgen fand der junge Mann dann einen handgeschriebenen Zettel an seinem Auto vor, in dem ihm vorgeworfen wurde, auf dem Privatgrundstück des dortigen Hausbesitzers zu stehen.

Gegen 15 Uhr suchte der 24-Jährige den Verfasser auf und wollte ihn auf den Zettel ansprechen. Der Mann reagierte mit beleidigenden Äußerungen und drohte, die Reifen des Autos zu zerstechen, sollte der 24-Jährige erneut dort parken. Der Mann wandte sich daraufhin an die Polizei und erstattete Anzeige.