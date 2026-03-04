Landtagswahl 2026 Brauchen Mini-Ortsteile in Falkenstein/Harz eigene Wahllokale?
Vor der Landtagswahl im September 2026 beschäftigt sich Falkenstein/Harz mit seinen Wahlbezirken, der Wahrung der Demokratie und der Frage, ob Ortsteile mit rund 100 Einwohnern eigene Wahllokale behalten sollen.
04.03.2026, 15:30
Falkenstein/Harz/MZ. - Am 6. September 2026 wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Die Einwohner der Stadt Falkenstein/Harz können dann in acht Wahllokalen - zwei in Ermsleben und jeweils eins in den übrigen Ortsteilen - ihre Stimmen abgeben. Aber sind die Ortsteile Neuplatendorf und Wieserode mit 150 sowie 102 Einwohnern nicht zu klein, um eigene Wahlbezirke zu haben?