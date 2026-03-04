Vor der Landtagswahl im September 2026 beschäftigt sich Falkenstein/Harz mit seinen Wahlbezirken, der Wahrung der Demokratie und der Frage, ob Ortsteile mit rund 100 Einwohnern eigene Wahllokale behalten sollen.

Wähler in den Falkensteiner Ortsteilen Neuplatendorf und Wieserode können weiterhin ihre Stimmen im Wahllokal vor Ort abgeben.

Falkenstein/Harz/MZ. - Am 6. September 2026 wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Die Einwohner der Stadt Falkenstein/Harz können dann in acht Wahllokalen - zwei in Ermsleben und jeweils eins in den übrigen Ortsteilen - ihre Stimmen abgeben. Aber sind die Ortsteile Neuplatendorf und Wieserode mit 150 sowie 102 Einwohnern nicht zu klein, um eigene Wahlbezirke zu haben?