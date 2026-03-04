Die Stadt Bernburg hat die aktuelle Ausgabe der kostenlosen „Boing“ für die Jahre 2026/27 herausgegeben. Welche Informationen junge Leute darin finden.

Thomas Haedicke (links) und Lars Höfinghoff präsentieren die neue Bernburger Jugendbroschüre Boing für die Jahre 2026/27.

Bernburg/MZ. - Was geht ab in Bernburg? Zum 17. Mal soll die von der Stadt herausgegebene Jugendbroschüre „Boing“ auf knapp 100 Seiten eine aktuelle Antwort auf diese Frage geben. Seit 1996 verschafft das Heft Jugendlichen Orientierung für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung oder zu Beratungsstellen wie etwa bei Mobbing. Unter anderem finden sich hier Ansprechpartner zu 40 verschiedenen Sportarten in 50 Vereinen der Umgebung.