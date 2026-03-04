weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Willkommen zur Sprechstunde: Großgörschen hat jetzt ein Bürgerbüro

Willkommen zur Sprechstunde Großgörschen hat jetzt ein Bürgerbüro

Die Großgörschener Ortsbürgermeisterin Nadine Klopp hat sich ein Bürgerbüro eingerichtet und bietet künftig feste Zeiten für Anliegen an. Was sie sich davon verspricht.

Von Martin Schumann 04.03.2026, 18:14
Großgörschens Ortsbürgermeisterin Nadine Klopp (Bürgerliste) am Schreibtisch in ihrem neuen Bürgerbüro
Großgörschens Ortsbürgermeisterin Nadine Klopp (Bürgerliste) am Schreibtisch in ihrem neuen Bürgerbüro Foto: Martin Schumann

Großgörschen - Das Bürgerbegegnungshaus im Lützener Ortsteil Großgörschen soll seinem Namen künftig noch mehr Ehre machen, findet Ortsbürgermeisterin Nadine Klopp (Bürgerliste). Deswegen hat sie jüngst in dem Gebäude ein Bürgerbüro eingerichtet, bietet künftig regelmäßige Sprechstunden an. „Ich habe mir das ein bisschen von Michael Winter abgeguckt“, gibt Nadine Klopp zu. „Der macht das in Röcken regelmäßig.“