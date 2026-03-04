Die Großgörschener Ortsbürgermeisterin Nadine Klopp hat sich ein Bürgerbüro eingerichtet und bietet künftig feste Zeiten für Anliegen an. Was sie sich davon verspricht.

Großgörschens Ortsbürgermeisterin Nadine Klopp (Bürgerliste) am Schreibtisch in ihrem neuen Bürgerbüro

Großgörschen - Das Bürgerbegegnungshaus im Lützener Ortsteil Großgörschen soll seinem Namen künftig noch mehr Ehre machen, findet Ortsbürgermeisterin Nadine Klopp (Bürgerliste). Deswegen hat sie jüngst in dem Gebäude ein Bürgerbüro eingerichtet, bietet künftig regelmäßige Sprechstunden an. „Ich habe mir das ein bisschen von Michael Winter abgeguckt“, gibt Nadine Klopp zu. „Der macht das in Röcken regelmäßig.“