Basketball-Spaß in Weißenfels Showtime - So lief die Promo-Tour der Harlem Globetrotters in Weißenfels
Basketball mal anders: Spieler der legendären Showtruppe auf Zwischenstopp in der Stadthalle. Wofür sie werben und welche Legende das Team begleitet.
04.03.2026, 17:00
Weißenfels/MZ. - „Sky“ Jackson lässt den Basketball auf dem Finger tanzen und steckt mit seiner guten Laune die kleine Runde an. Zusammen mit Eryka „Spice“ Sidney ist der quirlige Amerikaner Minuten vorher in der Weißenfelser Stadthalle angekommen.