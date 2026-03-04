Basketball mal anders: Spieler der legendären Showtruppe auf Zwischenstopp in der Stadthalle. Wofür sie werben und welche Legende das Team begleitet.

Showtime - So lief die Promo-Tour der Harlem Globetrotters in Weißenfels

Auf spektakuläre Aktionen der Harlem Globetrotters, so wie hier auf einem Archivfoto, können sich die Fans am 10. Mai in Weißenfels freuen.

Weißenfels/MZ. - „Sky“ Jackson lässt den Basketball auf dem Finger tanzen und steckt mit seiner guten Laune die kleine Runde an. Zusammen mit Eryka „Spice“ Sidney ist der quirlige Amerikaner Minuten vorher in der Weißenfelser Stadthalle angekommen.