  4. Basketball-Spaß in Weißenfels: Showtime - So lief die Promo-Tour der Harlem Globetrotters in Weißenfels

Von Andreas Richter 04.03.2026, 17:00
Auf spektakuläre Aktionen der Harlem Globetrotters, so wie hier auf einem Archivfoto, können sich die Fans am 10. Mai in Weißenfels freuen.
Auf spektakuläre Aktionen der Harlem Globetrotters, so wie hier auf einem Archivfoto, können sich die Fans am 10. Mai in Weißenfels freuen. Foto: Harlem Globetrotters

Weißenfels/MZ. - „Sky“ Jackson lässt den Basketball auf dem Finger tanzen und steckt mit seiner guten Laune die kleine Runde an. Zusammen mit Eryka „Spice“ Sidney ist der quirlige Amerikaner Minuten vorher in der Weißenfelser Stadthalle angekommen.