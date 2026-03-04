53 Hektar Ackerland, ein Millionenprojekt und eine Entscheidung, die Thondorf jahrzehntelang prägen könnte: Der geplante Solarpark stößt auf Zustimmung, aber auch deutliche Kritik. Welche Argumente am Ende überwogen.

Sonnige Aussichten für Thondorf: Solarstrom soll von 53 Hektar „geerntet“ werden

Solarpark soll an den Start gehen

Gerbstedt/MZ - Bei Thondorf in der Einheitsgemeinde Gerbstedt soll auf einer 53 Hektar großen privaten Fläche ein Solarpark entstehen. Über das Vorhaben der Firma Kronos Solar Projects GmbH mit Sitz in München und Leipzig informierte Projektentwicklerin Claudia Matz am Dienstagabend in der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses in Gerbstedt.