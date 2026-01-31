Landkiez lädt zur Mitgestaltung ein Wie Thondorf seinen Gutshof neu erfindet: Landkiez startet Gemeinschaftsprojekt für alle Generationen

Tee, Glühwein und viele Ideen: In Thondorf haben der Verein Landkiez und das Zentrum für Sozialforschung Halle gezeigt, welches Potenzial im ehemaligen Gutshof steckt. Bei einer Dorfwerkstatt diskutierten Einwohner, wie aus dem historischen Gelände ein neuer Treffpunkt für alle Generationen werden kann.