Bürgermeisterin Susan Falke berichtet im MZ-Interview zum Jahresstart über die Zukunft des Schwimmbades, den Baustart von Edeka und die anstehenden Jubiläen.

Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke gibt einen Ausblick über die Highlights für 2026

Nienburg/MZ/KT. - Einkaufen – das ist wahrscheinlich das wichtigste Thema, das die Einwohner von Nienburg nun schon seit einigen Monaten beschäftigt. Und damit die Frage: Wann kommt ein weiterer Einkaufsmarkt? Darauf und auch auf einige andere Fragen kann Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos) im Jahresinterview mit der MZ Antworten geben. Mit ihr sprach MZ-Reporterin Katharina Thormann.