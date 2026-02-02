weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Im Interview: Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke gibt einen Ausblick über die Highlights für 2026

Bürgermeisterin Susan Falke berichtet im MZ-Interview zum Jahresstart über die Zukunft des Schwimmbades, den Baustart von Edeka und die anstehenden Jubiläen.

02.02.2026, 10:11
Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke im MZ-Interview.
Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke im MZ-Interview. (Foto: Engelbert Pülicher)

Nienburg/MZ/KT. - Einkaufen – das ist wahrscheinlich das wichtigste Thema, das die Einwohner von Nienburg nun schon seit einigen Monaten beschäftigt. Und damit die Frage: Wann kommt ein weiterer Einkaufsmarkt? Darauf und auch auf einige andere Fragen kann Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos) im Jahresinterview mit der MZ Antworten geben. Mit ihr sprach MZ-Reporterin Katharina Thormann.