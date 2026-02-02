In der Nacht zum Montag hat der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Halle begonnen. Gewerkschaft und Streikende versperren seit Betriebsbeginn die Tore des Werksgeländes der Havag. Welche Auswirkungen das auf den Verkehr in der Stadt hat.

Streik hat begonnen: So kommt Halle ohne Bus und Bahn zur Arbeit

Auf die Straßenbahn warten die Hallenser seit den frühen Morgenstunden vergeblich. Entsprechen leer sind die Haltestellen wir hier in der Friesenstraße.

In der Nacht zum Montag um 3 Uhr hat der Streik im öffentlichen Nahverkehr begonnen.

Wie die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) mitteilt, stünden die Gewerkschaft und die Streikenden seitdem vor den Betriebshöfen. Kein Bus könne das Gelände verlassen, da die Tore versperrt sind.

Wie komme ich ohne Bus und Bahn zur Arbeit?

Die Havag bittet ihre Kundinnen und Kunden um Verständnis. und verweist auf ihre Internetseite.

Dicht sind seit 3 Uhr in der Nacht - und damit seit Betriebsbeginn - die Tore des Geländes der Havag in Halle. (Foto: Steffen Schellhorn)

Dort fänden sich wichtige Fragen und Antworten zum Streik, unter anderem, welche Alternativen es für die Fahrgäste gibt und wo man sich informieren kann.

Lesen Sie auch: Streik am Montag in Halle trifft nicht nur Havag: Darauf müssen sich die Fahrgäste einstellen

Die Havag geht davon aus, dass am Dienstag mit Betriebsbeginn alle Linien wieder nach dem regulären Fahrplan verkehren.

Warnstreik soll Teile des öffentlichen Lebens lahmlegen

Wegen des Warnstreiks, der am Montag Teile des öffentlichen Lebens in Sachsen-Anhalt lahmlegen soll, müssen sich Fahrgäste in Halle nicht nur bei der Havag auf massive Einschränkungen im Bus- und Straßenbahnverkehr einstellen.

Gewerkschaft und Streikende haben die Tore zum Havag-Gelände bereits in der Nacht zum Montag versperrt. Der Warnstreik läuft. (Foto: Steffen Schellhorn)

Als Ausweichmöglichkeiten verweist die Havag auf OBS-Buslinien sowie die örtlichen S-Bahnlinien, die nicht vom Streik betroffen sein sollen.

OBS: Wir fahren auch nicht auf Linien in der Stadt

Das Problem dabei: Die Omnibusbetrieb Saalekreis GmbH (OBS), teilte zwar auf Anfrage der MZ auch mit, dass sie selbst nicht vom Streik betroffen ist. Die eigenen Buslinien des Unternehmens verkehrten regulär. Einschränkungen gebe es allerdings bei Fahrten, die die OBS im Auftrag der Havag übernimmt.

Diese Linien der OBS im Stadtgebiet Halle entfallen deshalb ebenfalls am Streiktag, wie ein OBS-Sprecher erklärte. „Wir werden nicht irgendwelche kurzfristigen Veränderungen unternehmen können, weil das natürlich sehr kurzfristig ist“, sagte Ronald Lange, Betriebsleiter der OBS.