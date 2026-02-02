weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Dessauer Technikmuseum: 2,65 Millionen Euro für Umzug der Rundbogenhalle und die Bundeswehr hilft wohl nicht - Kühne Idee geplatzt?

Das Dessauer Technikmuseum macht weiter Werbung für einen neuen Standort der Rundbogenhalle. Dass dabei Bundeswehrhubschrauber zum Einsatz kommen, wird immer unwahrscheinlicher. Wie der Stand für das Millionen-Projekt ist.

Von Heidi Thiemann und Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 02.02.2026, 11:08
Ob die sich noch transportieren lässt? Die Rundbogenhalle von Hugo Junkers.
Ob die sich noch transportieren lässt? Die Rundbogenhalle von Hugo Junkers. Foto: Thomas Ruttke

Dessau-Roßlau/MZ. - Ist es der politische Wille der Stadt, die Rundbogenhalle zur Nutzung auf das Gelände des Technikmuseums „Hugo Junkers“ zu bringen? Und ist es der politische Wille der Stadt, das Ikarus-Denkmal, das an der Friedensbrücke an Flugpionier Hugo Junkers erinnert, einen sichtbareren Platz einzuräumen – auf dem Kreisel am Stadteingang Ost?