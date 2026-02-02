Der Winter bremst die Lichterwelten im Zoo Halle vor den Ferien ein bisschen aus, die Zukunft des Südstadt-Centers bleibt offen - das Center aber erstmal auch, Entsetzen nach Brandanschlag auf HFC-Bus in Frankfurt am Main: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 2. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 2. Februar 2026: Bergzoo mit erster Bilanz zu Lichterwelten +++ Zukunft des Südstadt-Centers ist weiter offen +++ Brandanschlag auf HFC-Bus in Frankfurt

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 30. Januar.

7.10 Uhr – Essstörungen: Junge Frau aus Halle erzählt ihre Geschichte

Eine junge Frau aus Halle empfand sich nach einem Semester in Italien als zu dick. Die 25-Jährige begann mit exzessivem Sport - und mit dem Hungern. Sie rutschte in eine Magersucht und wird jetzt stationär behandelt. Sie ist kein Einzelfall: Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt leiden an Esstörungen.

Dramatisch mehr Fälle von Essstörungen: „Ich bestrafte mich“: Wie eine junge Sachsen-Anhalterin in die Magersucht rutschte

Es begann schleichend, doch Susann Herbst aus Halle erlaubte sich immer weniger Nahrung. Sie brauchte Hilfe und ist nun in Behandlung. (Foto: Lisa Garn)

6.41 Uhr – So läuft der Warnstreik im Nahverkehr in Halle

In der Nacht zum Montag hat der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Halle begonnen. Gewerkschaft und Streikende versperren seit Betriebsbeginn die Tore des Werksgeländes der Havag. Welche Auswirkungen das auf den Verkehr in der Stadt hat.

Streik hat begonnen: So kommt Halle ohne Bus und Bahn zur Arbeit

Dicht sind seit Betriebsbeginn um 3 Uhr die Tore bei der Havag in Halle: Kein Bus und keine Bahn sind unterwegs. (Archivfoto: dpa)

Lesen Sie heute von Annette Herold-Stolze: Wie weiter mit dem Südstadt-Center?

6.28 Uhr – HFC-Bus brennt in Frankfurt aus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der Mannschaftbus des Halleschen FC in Frankfurt am Main von Unbekannten angezündet und zerstört worden - nach einem Freundschaftsspiel der U19 des HFC bei Eintracht Frankfurt. Die Polizei ermittelt.

Mannschaftsbus des HFC in Frankfurt am Main angezündet und ausgebrannt

Der Mannschaftsbus des HFC wurde bei einem Feuer in Frankfurt/Main vollständig zerstört. (Foto: HFC)

6.14 Uhr – Wie geht es weiter im Südstadt-Center?

Kunden und Händler des Südstadt-Centers in Halle hoffen, dass die drohende Schließung in letzter Minute noch abgewendet wird. Indes lässt eine Ankündigung von Kaufland aufhorchen.

Hoffnung und viele Fragezeichen: Stadt entscheidet nun über Zukunft des Südstadt-Centers in Halle

Zufriedener Kunde: Hagen Stephan aus Halle (links) hat sich am Samstag im Radwelt Store im Südstadt Center ein neues Fahrrad gekauft. Eine Schließung des Centers würde er sehr bedauern, sagt der Hallenser. (Foto: Annette Herold-Stolze)

5.53 Uhr – Halbzeit: Bergzoo zieht erste Bilanz für Lichterwelten

Zum Beginn der Winterferien blickt der Bergzoo Halle auf die Besucherzahlen. Wieso die nicht ganz wie erwartet ausfallen und warum man dennoch optimistisch auf die kommenden Wochen schaut.

Verschneites Fantasy Island im Zoo Halle: Bilanz zur Halbzeit - Was mit den Figuren nach Ausstellungsende passiert

Schnee im Reich der Trolle: Tom Bernheim, Zoosprecher und Ideengeber der Magischen Lichterwelten im Bergzoo Halle, zieht nach sieben Wochen eine erste Besucherbilanz. (Foto: Steffen Schellhorn)

