  4. Mangelhafter Brandschutz: Hoffnung und viele Fragezeichen: Stadt entscheidet nun über Zukunft des Südstadt Centers in Halle

Kunden und Händler des Südstadt Centers in Halle hoffen, dass die drohende Schließung in letzter Minute noch abgewendet wird. Indes lässt eine Ankündigung von Kaufland aufhorchen.

Von Annette Herold-Stolze 31.01.2026, 19:00
Die Hoffnungen ruhen auf dem Eigentümer: Eine mögliche Schließung des Südstadt Centers in Halle ist noch nicht vom Tisch.
Die Hoffnungen ruhen auf dem Eigentümer: Eine mögliche Schließung des Südstadt Centers in Halle ist noch nicht vom Tisch. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Es ist eine Nachricht, die Mieter und Kunden im von Schließung bedrohten Südstadt Center in neue Sorge versetzt. Es geht um eine Ankündigung von Kaufland, größter Mieter im Haus, die am Samstagnachmittag die Runde gemacht hat.