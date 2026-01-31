Nach 20 Jahren als Schulleiter der Sekundarschule Quer-Bunt in Querfurt wechselt der 66-jährige Frank Morgenstern in den Ruhestand. Wer ab 1. Februar die Leitung übernimmt.

Das Ende einer Ära: Schulleiter der Sekundarschule Querfurt in den Ruhestand verabschiedet

Querfurt/MZ. - In dem einen oder anderen Moment am Freitagvormittag hätte Frank Morgenstern gern eine Box Taschentücher zur Hand gehabt. Der letzte Schultag vor den Winterferien brachte viele emotionale Augenblicke für den Schulleiter der Querfurter Sekundarschule Quer-Bunt mit sich. Der 66-Jährige wurde an diesem Tag mit vielen bewegenden Worten in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.