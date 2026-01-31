Das Inklusionsmobil macht an Peter-Petersen-Schule in Gräfenhainichen Station. Kinder erleben besondere Sportstunden und jagen auf Rädern dem Basketball nach. Was dahintersteckt.

Gräfenhainichen/MZ. - Über diesen Sportunterricht werden die Schülerinnen und Schüler der Peter-Petersen-Schule in Gräfenhainichen sicher noch oft reden. „Wir haben sehr lange darauf gewartet“, verrät Dörte Kilian. „Jetzt ist es endlich soweit“, sagt sie erfreut. Am Donnerstag war das Inklusionsmobil des Deutschen Behindertensportverbandes zu Gast.