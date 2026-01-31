Nach Urteil gegen Karatetrainer in Dessau - Landessportbund bestürzt über Missbrauch von Sportlern
In Dessau-Roßlau ist ein ehemaligen Karatetrainer wegen hundertfachen Missbrauchs zu 13 Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Der Landessportbund hat den Prozess verfolgt.
Dessau-Rosslau/MZ. - Der Landessportbund Sachsen-Anhalt hat den Prozess gegen einen ehemaligen Karatetrainer aus Dessau-Roßlau mit großer Betroffenheit verfolgt. Der Mann war in diesem wegen hundertfachen überwiegend schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 13 Jahren Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden.