In Dessau-Roßlau ist ein ehemaligen Karatetrainer wegen hundertfachen Missbrauchs zu 13 Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Der Landessportbund hat den Prozess verfolgt.

Nach Urteil gegen Karatetrainer in Dessau - Landessportbund bestürzt über Missbrauch von Sportlern

Der Karatetrainer hatte seit Januar vor Gericht gestanden - zum zweiten Mal. In dieser Woche fiel das Urteil.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Landessportbund Sachsen-Anhalt hat den Prozess gegen einen ehemaligen Karatetrainer aus Dessau-Roßlau mit großer Betroffenheit verfolgt. Der Mann war in diesem wegen hundertfachen überwiegend schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 13 Jahren Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden.