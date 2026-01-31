weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nach Urteil gegen Karatetrainer in Dessau - Landessportbund bestürzt über Missbrauch von Sportlern

In Dessau-Roßlau ist ein ehemaligen Karatetrainer wegen hundertfachen Missbrauchs zu 13 Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Der Landessportbund hat den Prozess verfolgt.

31.01.2026, 17:00
Der Karatetrainer hatte seit Januar vor Gericht gestanden - zum zweiten Mal. In dieser Woche fiel das Urteil. Foto: Thomas Ruttke

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Landessportbund Sachsen-Anhalt hat den Prozess gegen einen ehemaligen Karatetrainer aus Dessau-Roßlau mit großer Betroffenheit verfolgt. Der Mann war in diesem wegen hundertfachen überwiegend schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 13 Jahren Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden.