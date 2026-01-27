Prozess am Landgericht Dessau Prozess um Missbrauch von jungen Sportlern - Lange Haft und Sicherungsverwahrung für Karatetrainer
Seit Anfang Januar stand in Dessau ein ehemaliger Karatetrainer vor Gericht. Am Dienstag fiel das Urteil gegen den Mann, der mehrere Kinder über lange Jahre sexuell missbraucht hat.
Dessau/MZ/TST. - Das Urteil ist gefallen. Am Dienstag hat das Landgericht Dessau einen ehemaligen Karatetrainer verurteilt. Die achte Strafkammer wertete 141 angeklagte Taten als bewiesen, davon 103 als schweren sexuellen Missbrauch.