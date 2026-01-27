Prozess am Landgericht Dessau Prozess um Missbrauch von jungen Sportlern - Lange Haft und Sicherungsverwahrung für Karatetrainer

Seit Anfang Januar stand in Dessau ein ehemaliger Karatetrainer vor Gericht. Am Dienstag fiel das Urteil gegen den Mann, der mehrere Kinder über lange Jahre sexuell missbraucht hat.