Mehr Schnee, mehr Ärger? Aselebens Ortsbürgermeister Ralf Leberecht klagt über verlorene Stellflächen, während die Gemeinde betont, dass der Schnee irgendwo hinmuss. Sie verweist auf die Pflichten der Grundstückseigentümer.

Aseleben/MZ - „Muss das sein?“, fragt Aselebens Ortsbürgermeister Ralf Leberecht (FBM). Jedes Mal, sobald ein bisschen mehr Schnee fällt, beginnt in Aseleben offenbar der Kampf um Ablagerungsflächen der Schneeberge. Kaum ist der Fußweg freigeräumt, kommt das Räumfahrzeug und schiebt den Schnee von der Straße zurück auf den Fußweg.