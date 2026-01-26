Für „United Winds“ am 7. Februar finden sich in Sangerhausen junge Bläser der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz und das Polizeiorchester Thüringen zusammen.

Etliche Schüler aus dem Blasorchester der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz sind bei "United Winds" mit am Start.

Sangerhausen. - Ein außergewöhnliches musikalisches Projekt läuft zurzeit an der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz. Unter dem Motto „United Winds“ - zu deutsch: vereinte Bläser - bereiten sich 17 Musikschüler auf ein gemeinsames Konzert mit dem Polizeiorchester Thüringen vor.

Zusammen mit den Profis werden sie am 7. Februar in der Sangerhäuser Mammuthalle ein abwechslungsreiches Konzert gestalten, das von böhmischer und sinfonischer Blasmusik über Bigband-Titel bis zu Filmmusik eine große Bandbreite zu bieten hat. Als besonderen Höhepunkt kündigt Musikschulleiterin Peggy Bitterolf die Uraufführung des Titels „United Winds“ an, den Lehrer Arne Böland eigens für das Konzertprojekt komponiert hat. „Ein beeindruckendes Symbol für das Zusammenrücken der beiden verschiedenen Ensembles und die verbindende Kraft der Musik“, so Bitterolf.

Für besonderes Konzert in Sangerhausen: Proben mit den Profis in Erfurt

Vor den Schülern liegt in der Winterferienwoche Anfang Februar eine aufregende gemeinsame Probenphase mit dem Profi-Orchester in Erfurt, bei der dem Konzert der letzte Schliff gegeben wird. Bei der Aufführung am 7. Februar - Beginn in der Mammuthalle ist um 16 Uhr - wird dann zunächst das Polizeiorchester einen ersten Konzertteil allein gestalten.

Stück für Stück werden dann die Musikschüler die Plätze an der Seite der Berufsmusiker einnehmen und die Klänge beider Gruppen zu einem großen gemeinsamen Blasorchester-Sound verschmelzen. In Sangerhausen wird das auch die vorerst einzige Gelegenheit sein, großen Bigband-Sound zu erleben, denn einen Auftritt des Landespolizeiorchesters Sachsen-Anhalt wird es frühestens in der zweiten Jahreshälfte geben.

„United Winds“ in der Mammuthalle Sangerhausen: Eintritt ist frei

Die Bereitschaft der Thüringer, sich auf das gemeinsame Projekt mit den Musikschülern einzulassen, kommt nicht von ungefähr. Ihr Orchesterchef Christian Beyer leitet auch jedes Jahr die „Junge Philharmonie Mansfeld-Südharz“, zu der sich Musikschüler für das Einstudieren und die Aufführung eines Sinfoniekonzerts zusammenfinden.

„United Winds“ wird vom Förderverein der Musikschule finanziell unterstützt. Der Eintritt zum außergewöhnlichen Konzert am 7. Februar ist frei. Der Verein freut sich aber über Spenden, mit denen er weitere musikalische Projekte ermöglichen kann.