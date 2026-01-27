Zeitz/MZ. - Weil er in zwei Fällen insgesamt 700 Euro unterschlagen hat, ist ein 33-Jähriger aus Teuchern vor dem Zeitzer Amtsgericht zu fünf Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Dazu muss er 200 Euro an das Zeitzer Kinderdorf zahlen. „Sie haben eine gute Entwicklung gemacht, ihr letzter Gefängnis-Aufenthalt hat offenbar Eindruck hinterlassen“, begründete der Richter sein Urteil.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.