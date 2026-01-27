weather schneegriesel
Warum der Angeklagte trotzdem mit einem blauen Auge davonkommt.

Von Matthias Voss 27.01.2026, 19:00
Zeitz/MZ. - Weil er in zwei Fällen insgesamt 700 Euro unterschlagen hat, ist ein 33-Jähriger aus Teuchern vor dem Zeitzer Amtsgericht zu fünf Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Dazu muss er 200 Euro an das Zeitzer Kinderdorf zahlen. „Sie haben eine gute Entwicklung gemacht, ihr letzter Gefängnis-Aufenthalt hat offenbar Eindruck hinterlassen“, begründete der Richter sein Urteil.