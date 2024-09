Sangerhausen/MZ. - Mit dem Zuckertütenkonzert werden am 21. September die neuen Schüler an der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz begrüßt. Dabei zeigen die Jüngsten, die meist erst seit ein, zwei Jahren dabei sind, was man in dieser Zeit an einem Instrument schon erreichen kann.

