Nach der Hitze: Elbfähre Barby schafft nur noch bis zu 16 Tonnen, erste Ausstellung von Otto Eisbein in Aschersleben, Hinweise auf übersehene Beweise in Taleb A.s Wohnung in Bernburg: Im Ticker von Donnerstag, 3. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern noch außer Hitze? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 2. Juli 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 3. Juli 2025.

Das ist neu am Donnerstag:

17.35 Uhr: Im Internet soll ein 34-Jähriger den früheren Bundeskanzler, die Innenministerin und die Juniorennationalmannschaft angegriffen haben.

Auf Facebook soll der 34-Jährige Olaf Scholz, Nancy Faeser und die jungen deutschen Fußballer beleidigt haben. Auch wenn er es nicht gewesen sein will, wurde er jetzt verurteilt. (Symbolfoto: dpa)

Wer hinter „Hass Hasser 309“ stecken soll und wie das Amtsgericht Bernburg ihn jetzt verurteilt hat, berichten wir Ihnen hier.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Von Preisnageln bis Tauziehen in Schadeleben

16.48 Uhr: In Schadeleben wird das Heimat- und Schützenfest gefeiert.

Ein abwechslungsreiches Programm erwarte die Schadelebener und ihre Gäste beim diesjährigen Heimat- und Schützenfest, heißt es. Was alles geplant ist, sagen wir Ihnen hier.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Wir bleiben zweistellig: Sie finden dort jetzt schon zehn Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Sorgte Funkenflug eines Zuges für die Bahndamm-Brände?

15.54 Uhr: Am bislang heißesten Tag des Jahres kämpften am Mittwoch insgesamt über 200 Einsatzkräfte gegen mehrere Brände bei Schönebeck und Calbe.

Entlang der Bahnstrecke bei Calbe kam es am Mittwoch zu einem Großbrand. Auch in Schönebeck waren die Einsatzkräfte massiv gefordert. (Foto: Feuerwehr Nienburg)

Für die Feuerwehr ist die Brandursache klar. Warum sie überzeugt ist, dass der der Funkenflug eines Zuges Ursache für den Großeinsatz war, erfahren Sie hier.

Unfall auf der B6: Auf langsameres Auto aufgefahren

15.20 Uhr: Am Mittwochabend ist es laut Polizei es auf der B6 in Bernburg Richtung Köthen zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen sei ein 28-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Auto in Richtung Köthen gefahren und habe mehrere Fahrzeuge vor sich gehabt, auch einen größeren Transporter. Als die Fahrbahn zweispurig wurde, beobachtete der Fahrzeugführer, wie die Fahrzeuge vor ihm auf die linke Fahrspur wechselten, so auch der Transporter.

Plötzlich bemerkte er vor ihm auf der rechten Fahrspur ein Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 51-jährige Fahrzeugführer schwer verletzt und kam in ein Klinikum. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B6 in Richtung Köthen war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Elbfähre Barby schafft nur noch bis zu 16 Tonnen

14.44 Uhr: Es gibt die nächste Meldung von den Fähren in Barby - mit der nächsten Einschränkung.

Wie die Stadt Barby mitteilt, die Elbfähre kann bis auf Weiteres nur noch Fahrzeuge mit bis zu 16 Tonnen Gewicht übersetzen.

Erste Ausstellung der Werke von Otto Eisbein

14.15 Uhr: Zum ersten Mal werden die Werke des Ascherslebener Lithografen Otto Eisbein öffentlich gezeigt.

Astrid Eisbein zeigt eines der Werk ihres Opas Otto. Die Firma Bestehorn lag ihm besonders am Herzen. (Foto: Frank Gehrmann)

Die Ausstellung „Aschersleben – das Tor zum Harz“ eröffnet am 8. Juli in der Kreisbibliothek. Was dort zu sehen ist, erklären wir Ihnen hier.

Labormobil in Barby prüft Proben aus privaten Brunnen

13.40 Uhr: Das Labormobil des VSR-Gewässerschutz ist wieder unterwegs und untersucht Wasser aus den privaten Brunnen der Bürger in Barby.

Was genau überprüft wird, sagen wir Ihnen hier.

Zootiere bekommen Besuch von ihren Paten

12.53 Uhr: Der Ascherslebener Zoo führt als Dankeschön seinen fünften Patentag durch – mit einer Führung, einem Blick hinter die Kulissen und einer weiteren Patenschaft.

Tierpfleger Ben Eibach nimmt die Paten zum Füttern der Trampeltiere mit. (Foto: Regine Lotzmann)

Was die Paten alles zu sehen bekamen, berichten wir Ihnen hier.

Auf großen Umweg ins „Zwergenland“

12.02 Uhr: Über Kalifornien und Schweden ins „Zwergenland“:

Seit Mai leitet Sabine Ulbricht die Kita in Belleben.

Traumberuf Mode-Designerin, Au-pair in den USA, aber in Belleben fühlt sich Sabine Ulbricht jetzt richtig wohl. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie sie zu ihrem neuen Job kam und warum sie bis dahin einen ziemlich großen Umweg nehmen musste, erzählt sie Ihnen hier.

Ins Agrarfolienwerk investiert

11.18 Uhr: Die Oldenburg Kunststofftechnik Unseburg hat seit der Übernahme des Agrarfolienwerkes an ihrem neuen Standort in der Egelner Mulde Millionen investiert und Mitarbeiter eingestellt.

Firmenchef Michael Oldenburg (Mitte) stellte den beiden Bürgermeistern Peter Fries (links) und Stefan Reichelt den Betrieb in Unseburg vor. (Foto: René Kiel)

Was den Bürgermeister daran besonders freut, erzählen wir Ihnen hier.

Zeltlager der Kreisfeuerwehrverbandes in Güsten

10.27 Uhr: Mehr als 500 Kinder- und Jugendliche haben sich fünf Tage lang zum Zeltlager des Kreisfeuerwehrverbands Salzland in Güsten getroffen.

Was sie alles erlebt haben, erzählen wir Ihnen hier.

Taleb A.: Hat die Polizei Beweise übersehen?

9.35 Uhr: Neues vom Magdeburg Attentäter Taleb A.: Eine Entrümpelungsfirma hat diese Woche in der Bernburger Wohnung des Weihnachtsmarkt-Attentäters Datenträger und Papiere entdeckt.

Die Generalstaatsanwaltschaft beantragt nun eine gerichtliche Beschlagnahme. Hat die Polizei etwa bei der Durchsuchung der Wohnung Beweise übersehen? Mehr dazu lesen Sie hier.

„LebensArt": Den Sommer genießen in Aschersleben

8.39 Uhr: Was steckt eigentlich hinter „LebensArt“? Die Besucher sollen in Aschersleben den Sommer genießen. Vom Freitag bis zum Sonntag werden bei der 100 Aussteller in Aschersleben erwartet.

Die „LebensArt“-Messe öffnet am Freitag wieder im Stadtpark Aschersleben ihre Türen. (Foto: Frank Gehrmann)

Worauf sich die Besucher freuen können, erklären wir Ihnen hier.

Zielstrebig zum Glück im Leben

7.47 Uhr: Auf der Suche nach dem Glück? Am kommenden Mittwoch, 9. Juli, hält der Ascherslebener Glücksexperte Stephan Strobel einen Vortrag im Bestattungshaus Knoche, Oberstraße 50.

Ab 17 Uhr geht es darum, wann man sich am besten Ziele setzt - um Zielstrebigkeit als Lebensmodell also. Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 0178/258 28 12.

Tourist-Information wechselt in den Stadtpark

6.58 Uhr: Am kommenden Sonntag bleibt die Ascherslebener Tourist-Information, Hecknerstraße 6, geschlossen.

Wie die Aschersleber Kulturanstalt mitteilt, sind die Mitarbeiterinnen an diesem Tag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr mit Informationen und einer kleinen Auswahl an unterschiedlichen Produkten bei der „LebensArt“-Messe im Stadtpark zu finden.

Kein Bäcker mehr in Staßfurt

6.29 Uhr: Einen eigenen Bäcker hatte Staßfurt hatte schon länger nicht mehr. Jetzt schloss die letzte Filiale eines kleinen Familienbetriebs.

Peggy Becker ist seit 33 Jahren Verkäuferin in der Feinbäckerei Scholz, hier in Hecklingen, und kann sich nichts anderes vorstellen, als den freundlichen Umgang mit Kundschaft und Kollegen. Weil äußere Bedingungen ihn dazu zwingen und er fast 67 Lenze zählt, schloss Bäckermeister Ingo Scholz jetzt die Staßfurter Filiale. (Foto: Falk Rockmann)

Gibt es bald nur noch Einheitsbrötchen? Ist das Handwerk noch zu retten? Von der Suche nach Antworten lesen Sie hier.

Erstmal eine ehrliche Analyse in Calbe

6.13 Uhr: Leerstand, Modernisierung, öffentliche Wahrnehmen - die Calbenser Wohnungsbaugesellschaft kämpft mit vielen Problemen.

Alexander Berlin vor der Geschäftsstelle der Calbenser Wohnungsbaugesellschaft. (Foto: Thomas Höfs)

Wie der neue Chef Alexander Berlin diese beheben will, erklärt er hier im Interview.

Seit 30 Jahren Pflege mit Herz in Bernburg

5.56 Uhr: Am 1. Juli 1995 gründete Gabriele Staude ihren ambulanten Pflegedienst in Bernburg - vor ziemlich genau 30 Jahren.

So hat alles angefangen: Gabriele Staude mit ihren Mitarbeitern Martina Pflug-Sparing und Karin Domke. (Foto: Gabriele Staude)

Heute stehe ihr modernes Familienunternehmen für Qualität, Innovation und gelebte Menschlichkeit, sagt sie zum Jubiläum.