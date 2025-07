Am 1. Juli 1995 gründete Gabriele Staude ihren ambulanten Pflegedienst in Bernburg – heute steht ein modernes Familienunternehmen für Qualität, Innovation und gelebte Menschlichkeit.

Bei Staude in Bernburg gibt es seit 30 Jahren Pflege mit Herz

Bernburg/MZ. - Der 1. Juli 1995 war ein Samstag. In den neuen Bundesländern wird die Rente um 2,59 Prozent erhöht, das Rathaus in Bernburg wird 100 Jahre alt und Spanien übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft. Auch für Gabriele Staude war der 1. Juli 1995 ein Tag, der in ihre persönliche Geschichte einging.