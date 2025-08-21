Rätselhaft sind die dicke Luft und der Rauchgeruch am Mittwoch über Aschersleben, die Stockcars sind zurück am Autobahndreieck Bernburg, auch aus der Uniklinik in Magdeburg kommt jetzt Hilfe für Alessia aus Staßfurt: Im Ticker von Donnerstag, 21. August 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Donnerstag:

8.20 Uhr: Neptun hier, da und überall: In Bernburgs Erlebnisbad „Saaleperle“ steigt am kommenden Sonntag das diesjährige Neptunfest.

In der Zeit von 10 bis 14 Uhr erwartet die Besucher Aquazorbing Waterballs - also übers Wasser laufen, ohne nass zu werden; 13 Uhr der Arschbombencontest; von 10 bis 18 Uhr Bungee-Trampolin und ab 16.30 Uhr die Ankunft von Neptun und seinem Gefolge zur großen Neptuntaufe.

DJ Normen legt auf und sorgt für Stimmung. Um Essen und Trinken kümmert sich die „Futterkrippe“.

Dicke Luft über Aschersleben am Mittwoch

7.31 Uhr: Rätselhafte dicke Luft von Aschersleben bis zum Harz: Dort lag am Mittwoch sogar Rauchgeruch in der Luft.

Ab Mittwochnachmittag war auf einmal dicke Luft über Aschersleben. ((Foto: Frank Gehrmann))

Die Feuerwehr gibt Entwarnung. Woher kommen Nebel und Brandgeruch kommen, dazu lesen Sie hier mehr.

Kindermusical in den Herbstferien in Aschersleben

6.52 Uhr: Musikalisch können die Herbstferien werden. Denn das Kirchspiel Aschersleben und der Kirchenkreis Egeln der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland bereiten in Aschersleben wieder ein Kindermusical vor. Dafür werden nun Darsteller gesucht.

Das Stück, in dem die Geschichte von David und Goliath erzählt wird, ist für Kinder der 2. bis 6. Klasse gedacht. Geübt wird in der ersten Herbstferien-Woche vom 13. bis 18. Oktober von 9 bis 16 Uhr, die Auftritte gibt es Sonnabend, 18. Oktober, ab 15 Uhr in der Laurentius-Kirche Groß Börnecke und am Sonntag, 19. Oktober, ab 10 Uhr in der Sixtus-Kirche Ermsleben.

„Wer singt hat keine Angst“, meinen Pfarrerin Anne Bremer und Kantor Philipp Popp, die das Musical leiten. Sie wollen mit der Aufführung ein biblisches Abenteuer zeigen, das miterlebbar macht, wie kleine Helden Großes bewirken. Wer mitmachen will, kann sich im Büro der Kirchgemeinde melden. (gin)

Stockcars sind zurück am Autobahndreick

6.23 Uhr: Die Strecke ist bereits abgesteckt. Nun können die ersten Rennautos per Anhänger zum Gewerbegebiet am Autobahndreieck bei Bernburg nahe der Firma Almeco angeliefert werden.

Adrenalin und viel Staub sind wieder bei den Stockcar-Rennen im Gewerbegebiet an der A14 zu erwarten. (Archivfoto: Engebert Pülicher)

Denn an diesem Wochenende wird das große Stockcar-Rennen „Crossfun“ veranstaltet - von den Crossfun-Freunden aus Neundorf. Was die Zuschauer erwartet, lesen Sie hier.

Und sah es bei den Stockcars und ihrem Rennen im vorigen Jahr aus:

Video: Viel Action beim Stockcar-Rennen bei Bernburg (Kamera: Engelbert Pülicher, Bericht: Katharina Thormann)

Sanierung: Eickendorfer Sporthalle wird geschlossen

6.14 Uhr: Die Sporthalle in Eickendorf wird von Montag an bis zum 30. September geschlossen. Das teilte der Amtsleiter des Ordnungsamtes Andreas Pluntke jetzt mit. Grund für die kurzfristige Schließung sind Bauarbeiten: Die Glasfassade wird energetisch saniert.

Die Fensterfront der Sporthalle Eickendorf wird demnächst saniert. Die neuen Fenster sorgen nicht nur für mehr Licht in der Halle, sondern auch für mehr Sicherheit und eine bessere Energieeffizienz. (Foto: Redaktion)

Ein hochwärmegedämmtes und innenseitig ballwurfsicheres Aluminium-Fenstersystem wird nun eingebaut und ersetzt die in die Jahre gekommene Glasfront. Wer das alles bezahlt, erfahren Sie hier.

Auch die Uniklinik will Alessia helfen

5.57 Uhr: Nach dem Verein „Blaue Nase hilft“ typisiert nun auch die Uniklinik Magdeburg für Alessia aus Staßfurt – unterstützt durch Mitarbeiter der Mediengruppe Magdeburg.

Jenny Stephan (links) und Eileen Hartmann-Balke laden zur Typisierung am Samstag, 23. August, ein. (Foto: Tobias Winkler)

Das an Leukämie erkrankte inzwischen achtmonatige Mädchen braucht dringend eine Stammzellenspende.