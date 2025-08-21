Besonderes Projekt Gemeinsam sind wir stark: Grundschüler in Bernburg lernen, warum Teamwork wichtig ist
Dabei müssen sie verschiedene Aufgaben bewältigen. Warum das mal mehr und mal weniger gut gelingt.
21.08.2025, 09:58
Bernburg/MZ. - Die Aufgabe ist knifflig: Die Mädchen und Jungen der Klasse 4a von der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Grundschule in Bernburg haben ihre Hände miteinander verbunden, allerdings über Kreuz und bilden ein wirres Knäuel. Dieses sollen sie entwirren, ohne sich zwischendurch loszulassen.