Dabei müssen sie verschiedene Aufgaben bewältigen. Warum das mal mehr und mal weniger gut gelingt.

Gemeinsam sind wir stark: Grundschüler in Bernburg lernen, warum Teamwork wichtig ist

Die Kinder der Klasse 4a versuchen, den Gordischen Knoten zu entwirren.

Bernburg/MZ. - Die Aufgabe ist knifflig: Die Mädchen und Jungen der Klasse 4a von der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Grundschule in Bernburg haben ihre Hände miteinander verbunden, allerdings über Kreuz und bilden ein wirres Knäuel. Dieses sollen sie entwirren, ohne sich zwischendurch loszulassen.