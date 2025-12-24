Das Ukrainische Zentrum für Integration und Kulturaustausch in Zeitz trägt viel zur Verständigung bei. Welche Rolle das gerade zu Weihnachten spielt.

Der Chor des Ukrainischen Zentrums für Integration und Kulturaustausch in Zeitz singt Weihnachtslieder.

Zeitz/MZ. - Ein bisschen Gänsehautgefühl nannte es eine alte Dame, die dem ukrainischen Chor in der Zeitzer Fußgängerzone lauschte. Sie sangen, so war es extra angesagt worden, alte ukrainische Weihnachtslieder. „Weihnachten, das ist doch für uns alle die Friedensbotschaft, wie viel mehr spielt das eine Rolle für diese Frauen“, meinte die Zeitzerin. „Mich berührt das sehr, und ich finde es gut, dass sie hier singen.“