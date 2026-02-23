Das Bündnis für Demokratie Quedlinburg ruft zu einer Mahnwache zum Jahrestag des Beginns des Ukraine-Krieges auf. Dass die Stadt den Aufruf auf ihren Kanälen nicht veröffentlicht hat, sorgt bei den Veranstaltern für Unverständnis. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Susann Sziborra-Seidlitz spricht von Ignoranz.

Ein Bild vom März 2022, als Hunderttausende Ukrainer vor dem russischen Angriff in die Nachbarländer fliehen.

Quedlinburg/MZ. - Mit einer Mahnwache auf dem Marktplatz Quedlinburg erinnert das Bündnis für Demokratie am Montag, 23. Februar, an den Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vor vier Jahren. Gemeinsam mit Vertretern der ukrainischen Diaspora soll ab 17 Uhr der Opfer gedacht werden.