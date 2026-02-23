Zwei Männer wollen eine Bekannte besuchen. Was sie nicht wissen: Sie sollen ausgeraubt werden. Sonntag klickten bei einem Syrer die Handschellen.

Erpressung mit Waffengewalt in Halle: Männer aus Erfurt müssen sich nackt ausziehen

Blick in die Hafenstraße in Halle: Hier mussten zwei Thüringer Todesängste erleiden.

Halle (Saale)/MZ. - Sie wollten nur eine Freundin in Halle besuchen und mussten am Ende Todesängste ausstehen. Zwei Männer aus Erfurt sind am vergangenen Wochenende Opfer einer Bande geworden, die die Männer erniedrigten und ihre Autos stehlen wollten. Der Hauptverdächtige sitzt in Untersuchungshaft, nach seinen Komplizen wird gesucht.