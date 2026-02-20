Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen willigt dem Programm „Demokratie leben!“ deutlich weniger Personal zu. Der Verein „Jugendclub 83“ zieht sich daraufhin von den Aufgaben zurück. Was nun passiert.

Trägerverein zieht sich von „Demokratie leben!“ zurück - Projekten in Bitterfeld-Wolfen droht 2026 das Aus

Im Bitterfeld-Wolfener Rathaus muss möglichst schnell eine Lösung für die Fortführung der Demokratiearbeit gefunden werden.

Wolfen/MZ - Schwere Zeiten für das Bundesrogramm „Demokratie leben!“ in Bitterfeld-Wolfen, für das der Verein „Jugendclub 83“ seit Oktober 2016 die externe Fach- und Koordinierungsstelle betrieben hat. Doch damit ist jetzt Schluss.