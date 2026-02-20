Schwere Zeiten für Demokratiearbeit Trägerverein zieht sich von „Demokratie leben!“ zurück - Projekten in Bitterfeld-Wolfen droht 2026 das Aus
Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen willigt dem Programm „Demokratie leben!“ deutlich weniger Personal zu. Der Verein „Jugendclub 83“ zieht sich daraufhin von den Aufgaben zurück. Was nun passiert.
Aktualisiert: 23.02.2026, 18:17
Wolfen/MZ - Schwere Zeiten für das Bundesrogramm „Demokratie leben!“ in Bitterfeld-Wolfen, für das der Verein „Jugendclub 83“ seit Oktober 2016 die externe Fach- und Koordinierungsstelle betrieben hat. Doch damit ist jetzt Schluss.