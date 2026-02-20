weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Schwere Zeiten für Demokratiearbeit: Trägerverein zieht sich von „Demokratie leben!“ zurück - Projekten in Bitterfeld-Wolfen droht 2026 das Aus

Schwere Zeiten für Demokratiearbeit Trägerverein zieht sich von „Demokratie leben!“ zurück - Projekten in Bitterfeld-Wolfen droht 2026 das Aus

Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen willigt dem Programm „Demokratie leben!“ deutlich weniger Personal zu. Der Verein „Jugendclub 83“ zieht sich daraufhin von den Aufgaben zurück. Was nun passiert.

Von Ulf Rostalsky Aktualisiert: 23.02.2026, 18:17
Im Bitterfeld-Wolfener Rathaus muss möglichst schnell eine Lösung für die Fortführung der Demokratiearbeit gefunden werden.
Im Bitterfeld-Wolfener Rathaus muss möglichst schnell eine Lösung für die Fortführung der Demokratiearbeit gefunden werden. (Foto: Frank Czerwonn)

Wolfen/MZ - Schwere Zeiten für das Bundesrogramm „Demokratie leben!“ in Bitterfeld-Wolfen, für das der Verein „Jugendclub 83“ seit Oktober 2016 die externe Fach- und Koordinierungsstelle betrieben hat. Doch damit ist jetzt Schluss.