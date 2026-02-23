Der Unternehmerverband Mansfeld-Südharz hat einen neuen Preis ausgelobt. Bürger können die Arbeit in den Behörden bewerten. Welche Idee hinter der Initiative steckt.

Bürger haben das Wort: Wer hat die beste Behörde in Mansfeld-Südharz?

Der Unternehmerverband MSH hat seinen Sitz im Kloster Helfta. Als erstes Bauprojekt des Verbandes ist das neue Pilgerhaus entstanden (vorn Mitte).

Eisleben/MZ - Dass die zunehmende Bürokratie in Deutschland die Bürger nervt und die Unternehmen viel Geld kostet, wird seit langem immer wieder kritisiert. „Völlig zu Recht“, wie Michael Fritze sagt, Vorsitzender des Unternehmerverbandes Mansfeld-Südharz/Wirtschaftsregion A38. Andererseits, so Fritze, werde in Behörden und Verwaltungen durchaus auch gute Arbeit geleistet.