CDU-Politiker zu Gast im Kloster Helfra CDU-Schlachtross Wolfgang Bosbach rät: Womit Mansfeld-Südharz punkten kann
Wie CDU-Schlachtross Wolfgang Bosbach Merkels Kanzlerschaft bewertet und welche Chancen er für Mansfeld-Südharz sieht, erzählte er in einem kurzweiligen Interview im Kloster Helfta. Dabei gibt er auch einige Einblicke in den Politikbetrieb im Bundestag.
11.12.2025, 15:30
Eisleben/MZ. - Als „Jurist und Vollblutpolitiker“ wurde er angekündigt - und zeigte sich an diesem Abend insbesondere als Letzterer: Wolfgang Bosbach, CDU-Urgestein und langjähriges Bundestagsmitglied (1994 bis 2017), war am Mittwoch im Kloster Helfta zu Gast. Eingeladen hatten der Rotary Club Sangerhausen und der Unternehmerverband Mansfeld-Südharz.