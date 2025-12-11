Wie CDU-Schlachtross Wolfgang Bosbach Merkels Kanzlerschaft bewertet und welche Chancen er für Mansfeld-Südharz sieht, erzählte er in einem kurzweiligen Interview im Kloster Helfta. Dabei gibt er auch einige Einblicke in den Politikbetrieb im Bundestag.

Der langjährige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach (CDU) wurde von dem Unternehmerverband Mansfeld Südharz und dem Rotary Club Sangerhausen zur Gesprächsrunde in den Mechthildsaal des Kloster Helfta eingeladen.

Eisleben/MZ. - Als „Jurist und Vollblutpolitiker“ wurde er angekündigt - und zeigte sich an diesem Abend insbesondere als Letzterer: Wolfgang Bosbach, CDU-Urgestein und langjähriges Bundestagsmitglied (1994 bis 2017), war am Mittwoch im Kloster Helfta zu Gast. Eingeladen hatten der Rotary Club Sangerhausen und der Unternehmerverband Mansfeld-Südharz.