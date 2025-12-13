Während Staatsbahnen Nachtzüge streichen, erweitern private Anbieter wie European Sleeper ihr Netz. Nun will das Unternehmen den Paris-Nachtzug wiederbeleben, mit einer kleinen Einschränkung.

Nachts im Zug von Halle nach Paris – so ist das bald wieder möglich

Halle/MZ - Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Als Kind lebte Chris Engelsman in den Niederlanden an einer Bahnstrecke, auf der ein legendärer Nachtzug verkehrte: der Nord-West-Express von Amsterdam nach Kopenhagen, mit Kurswagen nach Berlin, Warschau und Moskau. In den 70ern und 80ern war das, als auch internationale Fernzüge Europa zusammenhielten. Da muss sie wohl geweckt worden sein, seine Faszination für die Eisenbahn.