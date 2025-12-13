Zwischenbilanz im Heimspielmarathon nach drei Begegnungen in der Fußball-Landesliga: neun Punkte ohne Gegentor! Als nächster Kontrahent wird am Samstagmittag Bennstedt erwartet.

Wittenberg/MZ. - Die beiden Wittenberger Fußball-Landesligisten, die am Samstag ab 13 Uhr im Einsatz sind, haben Heimrecht. Besonders die Kemberger sorgen derzeit für viel Furore. Als Vorletzter ist die Elf in ein Heimspielmarathon von fünf Partien gestartet.