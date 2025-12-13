Michel Müller aus Schwenda hat den besten Abschluss als Verfahrensmechaniker im Bereich Steine- und Erdenindustrie in Deutschland erreicht.

Präsident Peter Adrian von der Deutschen Industrie- und Handelskammer mit Michel Müller aus Schwenda, bester Azubi als Verfahrenstechniker im Bereich Steine- und Erdenindustrie

Rottleberode/Berlin/MZ. - Erneut hat es Michel Müller aus Schwenda auf die große Bühne geschafft, diesmal sogar auf die ganz große Bühne in Berlin. Der 21-Jährige wurde als Bundesbester im Ausbildungsberuf Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie, Fachrichtung Baustoffe ausgezeichnet.