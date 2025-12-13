Ausbildung in Mansfeld-Südharz Knauf-Azubi als Bester seines Fachs in Deutschland geehrt
Michel Müller aus Schwenda hat den besten Abschluss als Verfahrensmechaniker im Bereich Steine- und Erdenindustrie in Deutschland erreicht.
13.12.2025, 07:30
Rottleberode/Berlin/MZ. - Erneut hat es Michel Müller aus Schwenda auf die große Bühne geschafft, diesmal sogar auf die ganz große Bühne in Berlin. Der 21-Jährige wurde als Bundesbester im Ausbildungsberuf Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie, Fachrichtung Baustoffe ausgezeichnet.